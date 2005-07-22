UNIVERSITA DI TRENTO

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Fiche récapitulative
The project, with the support of the Autonomous Province of Trento, consists of, including (a) the restructuring and expansion of the faculties of sciences, arts and philosophy, law, sociology and cognitive sciences, (b) new laboratory facilities dedicated to neurosciences and (c) a new library to be realised in line with the most modern educational standards.
The purpose of the project is to rationalise the infrastructure of the Universitá di Trento to provide the growing student population with modern infrastructures and teaching facilities, to strengthen and further develop international cooperation, and to strengthen links with the industrial sector.
The project includes a wide range of infrastructure schemes for which Environmental Impact Assessment procedures will be applied depending on their location, size and type. The overall effect of the project can be expected to be environmentally sustainable.
The contracts for the implementation of the project have been (or shall be) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.
Education, i2i.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.