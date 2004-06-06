TDE Perpignan

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Fiche récapitulative
Construction and expansion of wastewater treatment plants in the urban areas of Perpignan and Canet.
The project consists of a programme for upgrading the wastewater treatment systems. It includes upgrading to European standards, expansion of wastewater treatment plants and construction of a sea outfall.
The project forms part of the integrated programme for improving the environment of the Perpignan Méditerranée conurbation and focuses in particular on:
- reducing the discharge of pollutants into the Têt;
- adapting the sewage system to the constraints of urban development and to comply with the regulations;
- extending and upgrading the wastewater distribution network.
The project will help to improve the living conditions of the inhabitants of CAPM and have an impact on nature in a sensitive area. Compliance with Community directives and national regulations on environmental protection is required.
CAPM is subject to European procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be issued in accordance with the provisions of European Union law.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.