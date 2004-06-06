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TDE PERPIGNAN

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
16/06/2006 : 50 000 000 €
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Communiqués associés
France: 50 millions d’euros pour l’assainissement des eaux de l’agglomération de Perpignan

Fiche récapitulative

Date de publication
17 mai 2005
Statut
Référence
Signé | 16/06/2006
20040606
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TDE Perpignan
Metropolitan Community of Perpignan Méditerranée (CAPM)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 50 million.
Approximately EUR 150 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and expansion of wastewater treatment plants in the urban areas of Perpignan and Canet.

The project consists of a programme for upgrading the wastewater treatment systems. It includes upgrading to European standards, expansion of wastewater treatment plants and construction of a sea outfall.

The project forms part of the integrated programme for improving the environment of the Perpignan Méditerranée conurbation and focuses in particular on:

  • reducing the discharge of pollutants into the Têt;
  • adapting the sewage system to the constraints of urban development and to comply with the regulations;
  • extending and upgrading the wastewater distribution network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will help to improve the living conditions of the inhabitants of CAPM and have an impact on nature in a sensitive area. Compliance with Community directives and national regulations on environmental protection is required.

CAPM is subject to European procurement directives. All works contracts financed by the Bank will be issued in accordance with the provisions of European Union law.

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France: 50 millions d’euros pour l’assainissement des eaux de l’agglomération de Perpignan

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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