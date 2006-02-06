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ISTANBUL URBAN TRANSPORT I

Signature(s)

Montant
41 650 850,57 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 41 650 850,57 €
Transports : 41 650 850,57 €
Date(s) de signature
3/04/2006 : 17 826 200 €
17/05/2006 : 23 824 650,57 €
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Communiqués associés
De nouveaux navires transbordeurs pour le réseau de transport public d’Istanbul

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2006
Statut
Référence
Signé | 03/04/2006
20040594
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Istanbul Urban Transport I
Istanbul Metropolitan Municipality
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million.
EUR 120 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Strengthening the transport infrastructure of the City of Istanbul with a particular focus on ferry connections.

Improvement of the quality and attractiveness of the public transport services through development of the transport sector; in particular that of the ferry services offered.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All investment financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in Turkey and to be acceptable in environmental terms to EIB, in line, as appropriate with EU policy and legislation.

EIB’s standard procurement guidelines will apply

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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