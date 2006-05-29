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COHESION FUND FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 300 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2006 : 50 000 000 €
30/11/2006 : 50 000 000 €
14/12/2007 : 100 000 000 €
14/12/2007 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mai 2006
Statut
Référence
Signé | 30/11/2006
20040589
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cohesion Fund Framework Loan
The Ministry of Finance will act as borrower and channel the funds to the individual schemes to fund project activities. Promoters/final beneficiaries of the proposed EIB loan would be various local governments promoting projects to be submitted for Cohesion Fund support under the new EU programming period (2007-2013) and in some cases state-owned companies and agencies.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 8200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan will part-finance the Hungarian national contribution for projects/programmes to be supported by the Cohesion Fund between 2007-2013, mainly in the fields of transport and environment.

The proposed operation will complement EU grant support from the Cohesion Fund. It will contribute to the accelerated preparation and implementation of eligible investments, which are expected to foster Hungarian economic and social development and integration within the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-projects/programs will comply with any environmental requirements defined in the guidelines for the Cohesion Fund. For any Annex I or II schemes as defined under the EIA Directive, the Bank will ensure their compliance with the requirements of EU law. The Bank will also ensure that all schemes comply with EU nature conservation legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the applicable national and EU procurement legislation, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Commentaires

Environment

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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