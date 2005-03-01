Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CROATIAN ROADS - SPLIT BY-PASS

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 60 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Date(s) de signature
20/07/2005 : 60 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Communiqués associés
60 mio d'EUR à l’appui des infrastructures de transport en Croatie

Fiche récapitulative

Date de publication
1 mars 2005
Statut
Référence
Signé | 20/07/2005
20040559
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Croatian Roads – Split by-pass
Hrvatske Ceste d.o.o. (Croatian Roads ltd.)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 195 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction on the by-pass of Split. The project concerns an urban by-pass near the city of Split, covering a largely urbanised area near the Dalmatian coast. The road would serve heavy local traffic as well as Split airport, the second largest in the country, north of Split. The project consists of 3 sections with a total length of 36 km.

The project is intended to complete the bypass of Split to the North East and the South West of the City, the central section having already been constructed. The project should provide faster and more reliable journeys as well as removing traffic from the coastal strip South West of the city.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

EIA study has been completed and is awaiting the final approval of the Ministry of the Environmental Protection, Physical Planning and Construction.

The promoter is known to the Bank through a previous operation and is familiar with the EIB procurement guidelines. The works will be procured through international competitive tender.

Commentaires

Transport, Storage and Communication

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Communiqués associés
60 mio d'EUR à l’appui des infrastructures de transport en Croatie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
60 mio d'EUR à l’appui des infrastructures de transport en Croatie
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes