Croatian Roads – Split by-pass

Signature(s)
Fiche récapitulative
Construction on the by-pass of Split. The project concerns an urban by-pass near the city of Split, covering a largely urbanised area near the Dalmatian coast. The road would serve heavy local traffic as well as Split airport, the second largest in the country, north of Split. The project consists of 3 sections with a total length of 36 km.
The project is intended to complete the bypass of Split to the North East and the South West of the City, the central section having already been constructed. The project should provide faster and more reliable journeys as well as removing traffic from the coastal strip South West of the city.
EIA study has been completed and is awaiting the final approval of the Ministry of the Environmental Protection, Physical Planning and Construction.
The promoter is known to the Bank through a previous operation and is familiar with the EIB procurement guidelines. The works will be procured through international competitive tender.
Transport, Storage and Communication
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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