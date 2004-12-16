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PPC TRANSMISSION & DISTRIBUTION IV

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 600 000 000 €
Énergie : 600 000 000 €
Date(s) de signature
3/01/2006 : 100 000 000 €
28/12/2006 : 100 000 000 €
12/11/2008 : 140 000 000 €
8/06/2005 : 260 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2004
Statut
Référence
Signé | 08/06/2005
20040488
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PPC Transmission & Distribution IV
Public Power Corporation S.A.(PPC) the Greek electric utility.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Of the order of EUR 600 m
Of the order of EUR 1200 m
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the upgrading and extension of transmission and distribution networks throughout the mainland and the islands.

The project is designed to cope with the growth of electricity demand in Greece and to facilitate the technical restructuring in response to competitive market forces emerging in the Greek power sector. It will improve the security and quality of electricity supply and reduce system losses, therefore reducing electricity costs as well as promoting the rational use of energy in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s main objective is to improve the quality, efficiency and security of electricity supply in Greece, mainly by reducing the system losses in the transmission and distribution networks. In this respect, the project will promote the rational use of energy in the country.

The promoter’s procurement procedures comply with the provisions of the relevant EU Directives, requiring international open tender.

Commentaires

Electricity transmission and distribution.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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