ADM IV Tranche B

Second tranche of a loan for construction of the Settat-Marrakesh motorway section.

The project consists of construction of the Settat-Marrakesh motorway, which will form part of the Casablanca-Marrakesh link constituting the first section of the North/South route (the Casablanca-Settat stretch was opened to traffic in June 2001).

This is the second tranche of an EIB loan to ADM, the first tranche having been deployed satisfactorily with all project-related conditions fulfilled.