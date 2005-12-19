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ELIA TRANSMISSION NETWORK UPGRADE

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 125 000 000 €
Énergie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2005 : 125 000 000 €
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Belgique : 125 millions d’euros de la BEI à Elia pour le renforcement du réseau à haute tension belge

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2005
Statut
Référence
Signé | 19/12/2005
20040459
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELIA Transmission Network Upgrade
Elia System Operator SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approx. EUR 125 million.
Approx. EUR 270 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrade and reinforcement of the high-voltage electricity grid in Belgium.

By maintaining an adequate and cost-effective supply of electricity, the project would contribute to the rational use of energy and is expected to support the economic development in Belgium and its neighbouring countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Belgian legislation does not require an EIA for reinforcing the existing overhead transmission lines included in this project. Other project components do not fall under EIA directive.

The promoter has confirmed that their procurement rules are fully in line with the EU public procurement procedures (Utilities Directive 93/38/EC pending transposition of 2004/17/EC) and include publication in the OJEU.

Commentaires

Electricity transmission.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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