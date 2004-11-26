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C & S FUNDS PROGRAMME LOAN

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 220 000 000 €
Infrastructure composite : 220 000 000 €
Date(s) de signature
19/10/2009 : 70 000 000 €
29/09/2005 : 150 000 000 €
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Communiqués associés
150 millions d’EUR à la Lettonie pour des investissements cofinancés avec les fonds eur

Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2004
Statut
Référence
Signé | 29/09/2005
20040443
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Cohesion and structural funds programme loan
Republic of Latvia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 M.
Estimated at approx. EUR 1090 M.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of projects and schemes under the 2004-2006 Single Programming Document (for Structural Funds) and Cohesion Fund Reference Framework for 2004-2006.

Complementing European Union’s grant support under the Cohesion and Structural Funds to accelerate the implementation of the SPD and Cohesion Fund strategies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Latvia has harmonised its environmental legislation in line with the environmental standards mandated by relevant EU Directives. All schemes that may benefit from the Bank’s support need to fully comply with the EU requirements, especially with regards to environmental impact assessment issue and for projects located in environmentally sensitive areas.

Latvia has harmonised its legislation on procurement in line with the relevant EU Directives. The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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