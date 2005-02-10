STADTENTWAESSERUNG DRESDEN

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Fiche récapitulative
The project concerns the 2004-2008 investment program for the rehabilitation and extension of the water sewerage system in the city of Dresden, Germany.
The aim of the project is to ensure compliance by the promoter with tighter environmental and customer service standards set by EU and national legislation. The investments included primarily intend to ensure compliance with the EU Urban Waste Water Treatment (UWWT) Directive (91/271/EEC), the aim of which is to upgrade the quality of water discharged into recipient rivers and the sea. The project will therefore contribute to improving the quality of life of some 750,000 residents in the City of Dresden and its surroundings, in its full extend in an Objective 1 area. As such, the project is eligible for EIB finance under Article 267 point (c) - environment – and point (a) - regional development - of the EC Treaty.
Compliance with EU/national environment law will be assessed during appraisal. The project is consistent with EU environmental policy. It is likely that an EIA is required for the rehabilitation and the extension of the major Wastewater Treatment Plant in Dresden/Kaditz. Details will be assessed during appraisal.
The program falls under the Procurement Directives 92/50/EEC, 93/36/EC and 93/37/EC. Further details will be assessed during appraisal.
Electricity, Gas and Water supply.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.