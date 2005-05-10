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ROUTES RURALES II

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 60 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Date(s) de signature
17/06/2005 : 60 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2005
Statut
Référence
Signé | 17/06/2005
20040370
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Second National Rural Roads Programme
Direction des Routes et de la Circulation Routière – DRCR (Directorate for Roads and Road Traffic), which comes under the Ministry of Planning and Transport.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate.
Approximately EUR 450 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

First five-year phase of the new national programme for the construction of rural roads (PNRR2), concerning a new network of 15 500 km of rural roads to be constructed or upgraded.

This project will help the Moroccan authorities to improve accessibility for the rural population from 54% (following PNRR1) to 80%.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental aspects will be taken into account, for example in the design, execution of the work and maintenance of the roads. The work on the roads will be carried out in accordance with the Moroccan Ministry of Planning's operational manual on environmental procedures (in compliance with European environmental directives) in order to avoid any significant impact on the local environment.

The different components of the project will be put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.

Commentaires

Road construction.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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