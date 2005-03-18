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POWER PLANTS INVESTMENT LOAN

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 130 000 000 €
Énergie : 130 000 000 €
Date(s) de signature
27/09/2007 : 13 000 000 €
15/02/2006 : 43 000 000 €
10/07/2008 : 74 000 000 €
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Slovenia: EUR 43 million for rational use of energy

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2005
Statut
Référence
Signé | 15/02/2006
20040361
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Power Plants Investment Loan

Holding Slovenske Elektrarne d.o.o.
Koprska ulica 92
SI-1000 Ljubljana

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 130 million
Estimated at EUR 260 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project involves the construction and operation of two run-the-river hydro power plants of 42.5 MW and 39.5 MW on the river Sava in the east of Slovenia, and a 178 MW pump storage power plant at the Soca river in the west.

To contribute to meeting the country’s growing electricity demand while maintaining self-sufficiency and raising the share of renewable energy by exploiting the remaining hydro potential in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

For all the project sections, both the Enviromental Impact Assessment and public hearing phase will be completed.

The components of the project to be financed by the Bank are open on equal terms to international competition under the principles of transparency, economy and non-discrimination in accordance with the Bank’s procurement criteria.

Commentaires

Electricity, gas and water supply.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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