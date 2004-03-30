Fier – Tepelene Road Project

Signature(s)
Fiche récapitulative
The proposed project involves the realisation of new single carriageway road, 70 km long, between Fier and Tepelene on Albania’s north-south corridor. It consists of a 37 km section on a new alignment and the rehabilitation of the existing road (with some alignment improvements) for the remaining 33 km.
The project will contribute a key link on the north-south road axis linking Albania with its neighbours Montenegro (in the north) and Greece (in the south). It will have a positive impact on the economic development of the south of Albania and will support regional integration of transport infrastructure development in Western Balkans as it is a priority element of the “Core Network” as established by the Regional Balkans Infrastructure Study (July 2003), the main working document of the Infrastructure Steering Group.
International consultants have carried out an EIA, applying procedures in line with EU practice, including public consultation. The Bank will take care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines, including issues relating to nature conservation areas.
Subject to international competitive bidding.
Transport, Storage and Communication
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.