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FIER - TEPELENE ROAD PROJECT

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Albanie : 35 000 000 €
Transports : 35 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2005 : 35 000 000 €
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Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Communiqués associés
La BEI accorde un prêt pour le financement du projet routier Fier-Tepelene en Albanie

Fiche récapitulative

Date de publication
5 avril 2005
Statut
Référence
Signé | 15/06/2005
20040330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Fier – Tepelene Road Project
Ministry of Transport and Telecommunications.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 50 million.
Estimated at EUR 101 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project involves the realisation of new single carriageway road, 70 km long, between Fier and Tepelene on Albania’s north-south corridor. It consists of a 37 km section on a new alignment and the rehabilitation of the existing road (with some alignment improvements) for the remaining 33 km.

The project will contribute a key link on the north-south road axis linking Albania with its neighbours Montenegro (in the north) and Greece (in the south). It will have a positive impact on the economic development of the south of Albania and will support regional integration of transport infrastructure development in Western Balkans as it is a priority element of the “Core Network” as established by the Regional Balkans Infrastructure Study (July 2003), the main working document of the Infrastructure Steering Group.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

International consultants have carried out an EIA, applying procedures in line with EU practice, including public consultation. The Bank will take care to ensure that proper attention is given to all environmental concerns and appropriate mitigation measures are implemented, in line with the Bank’s relevant guidelines, including issues relating to nature conservation areas.

Subject to international competitive bidding.

Commentaires

Transport, Storage and Communication

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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