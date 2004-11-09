Water Supply Province North Holland II

Signature(s)
Fiche récapitulative
PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland NV
Rijksweg 501
NL-1990 AC Velserbroek
F.H.J. van Oosterum
Treasurer
A multi-year investment program relating to the modernisation and extension of the company’s production and distribution facilities whereby the integration and optimisation of the system components has become the main objective.
The project will enhance the quality of life of 1.7 million residents of North Holland by improving the quality and reliability of drinking water supply services. The project will also help to ensure the sustainable management of environmentally sensitive dunes and wetlands.
The government has exempted the promoter from carrying out formal EIA procedures. The schemes include measures serving a variety of major public health and environmental objectives:Safe and reliable water supply, conservation of nature reserves through sustainable water abstraction in the dunes and access in a controlled manner of these areas by the public.
The works will be carried out on the basis of competitive bidding, in line with the company’s bidding procedures incorporating the EU procurement directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.