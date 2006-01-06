Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EUROMENA FUND (2004-0278)

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 10 000 000 €
Date(s) de signature
10/03/2006 : 10 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
FEMIP : lancement du Fonds EuroMena à Beyrouth

Fiche récapitulative

Date de publication
6 janvier 2006
Statut
Référence
Signé | 10/03/2006
20040278
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EuroMena Fund
Capital Trust, a 20-year old corporate finance, real estate and private equity firm with offices in London, USA and Beirut, promoting its eighth fund.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 10 million and 25% of fund size.
EUR 80-100 million target fund size.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Participation in the setting up of an investment fund focused on the MPCs. Strategy: building regional groups by combining local companies that operate in the same industry.

The project will promote private sector investment in mid-market companies in the MPCs. The development of regional groups is a key factor for the improvement of the competitiveness of the MPC economies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will only invest in companies that comply with the environmental standards required by the EIB.

N/A

Commentaires

Industry and services. The fund has a generalist focus and will be investing in a variety of sectors. It will target the most promising sectors in which to build regional groups.

Autres liens
Communiqués associés
FEMIP : lancement du Fonds EuroMena à Beyrouth

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
FEMIP : lancement du Fonds EuroMena à Beyrouth
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes