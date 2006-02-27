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MAPUTO WATER SUPPLY

Signature(s)

Montant
31 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Mozambique : 31 000 000 €
Eau, assainissement : 31 000 000 €
Date(s) de signature
20/07/2006 : 31 000 000 €
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Communiqués associés
Visite à la Banque européenne d’investissement de M. Armando Emílio Guebuza, président du Mozambique, et signature d’un prêt de 31 millions d’EUR en faveur du projet d’approvisionnement en eau de Maputo

Fiche récapitulative

Date de publication
27 février 2006
Statut
Référence
Signé | 21/07/2006
20040265
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Maputo Water Supply Project
FIPAG - Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água (Fund for the Investment and Assets of Water Supply Systems)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 31 million
EUR 95 million with a first stage of EUR 76 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will improve and expand the water supply services for the Greater Maputo area, with a population of 1.7 million inhabitants of which 48% live in absolute poverty. The water supply system is operated on the basis of a Lease Contract, by a private company with European and local ownership.

The project has three main objectives: (i) increase the water production by about 2/3 of the current installed capacity; (ii) improve the system’s performance by reducing unaccounted for water; (iii) expand water supply in the poor peri-urban areas with the support of small local private operators.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In Mozambique, the 1997 Law on Environment provides the legal framework for all environmental protection activities, including those affecting water resources. The project’s impacts are largely expected to be positive and mitigating measures will be part of an Environmental Management Plan.

The procurement procedures followed by the promoter are common international practice, are suitable for the project and will comply with EIB guidelines.

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Visite à la Banque européenne d’investissement de M. Armando Emílio Guebuza, président du Mozambique, et signature d’un prêt de 31 millions d’EUR en faveur du projet d’approvisionnement en eau de Maputo

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Photogallery

Improvement and expansion of Maputo's water supply network. The project benefits from a ACP-EU Water Facility grant
Maputo Water Supply
Photographe: Olivia Stourm
©EIB
Improvement and expansion of Maputo's water supply network. The project benefits from a ACP-EU Water Facility grant
Maputo Water Supply
Photographe: Olivia Stourm
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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