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DIAKHITEL KOZPONT RT. - STUDENT LOAN

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 100 000 000 €
Éducation : 100 000 000 €
Date(s) de signature
12/05/2005 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
100 millions d’EUR pour un mécanisme de prêts en faveur des étudiants en Hongrie

Fiche récapitulative

Date de publication
13 janvier 2005
Statut
Référence
Signé | 12/05/2005
20040192
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Diákhitel Központ Rt. – Student Loan Project
Ministry of Finance.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
The projected total lending volume of Diákhitel for the period 2005-2007 is HUF 68 billion (EUR 265 million equivalent).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB’s loan to Diákhitel Központ Rt. would be onlent to university students to finance part of the costs of their expenses associated with their university studies.

To provide financing for the following priorities: to increase investment in human capital, to increase access to higher education for a wider range of the student population, including those who have more limited financial means to pursue their studies, to increase labour employability, mobility and productivity, and to reduce long-term unemployment.

In addition, the project contributes to the realization of the objectives defined in the framework of the Bank's Innovation 2010 Initiative, supporting social cohesion, the development of the knowledge-based economy and the attainment of a common market of educated people.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

N/A

N/A

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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