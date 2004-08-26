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METRO DE MADRID III - MINTRA

Signature(s)

Montant
1 125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 1 125 000 000 €
Transports : 1 125 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2005 : 1 125 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
26 août 2004
Statut
Référence
Signé | 07/03/2005
20040160
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Metro de Madrid III - MINTRA
The Comunidad Autónoma de Madrid, acting through MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the total project cost.
Around EUR 3,700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a selection of urban transport schemes from the Comunidad de Madrid’s 2004-7 Investment Master Plan, which will be built and owned by MINTRA. Specifically it comprises the extensions, totalling 47 kms, of several metro lines (all running underground), mainly serving the north, south and eastern parts of Madrid. It also includes the acquisition of rolling stock for the new lines.

The project will contribute to improvements in Madrid’s public transport system by facilitating access to the city centre and increasing service capacity, reliability, frequency and comfort.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Compliant with EU Directives.

Commentaires

Urban environment and regional development.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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