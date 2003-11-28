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DLR WOOLWICH ARSENAL EXTENSION PPP

Signature(s)

Montant
147 601 476,01 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 147 601 476,01 €
Transports : 147 601 476,01 €
Date(s) de signature
31/05/2005 : 147 601 476,01 €
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Communiqués associés
La BEI prête 100 millions de GBP pour le projet PPP "DLR Woolwich Arsenal Extension"

Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2004
Statut
Référence
Signé | 31/05/2005
20040143
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DLR Woolwich Arsenal Extension PPP Project
Docklands Light Railway Limited (DLR Limited). DLR Limited is a private limited company wholly owned by Transport Trading Limited, which is itself owned by Transport for London ("TfL") which is the Greater London Authority's organisation responsible for planning and provision of transport in London.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of senior debt.
n/a.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Concessionaire will design, build, finance, maintain and make available to DLR Limited the 2.5-km Woolwich Extension (from London City Airport to Woolwich Arsenal) of the Docklands Light Rail for the purposes of DLR Limited operating a revenue-generating passenger train service.

The project is situated in an objective 2 area: Woolwich has been identified as a major regeneration area within the Thames Gateway to the East of London. The Woolwich area remains a depressed area containing some of the most deprived urban wards in England. Improvements in accessibility will be an important component in its economic regeneration.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A detailed Environmental Statement has been produced and subjected to scrutiny at the Public Inquiry held in accordance with the Transport and Works Act procedure. The project does not lie within 5 km of any statutorily designated habitat sites. The Order, issued by the Secretary of State in February 2004, constitutes its formal environment approval.

The tender notice was published in the OJEU on 28/11/2003. DLR Limited issued the invitation to tender to four pre-qualified consortia on 16/04/2004. The bids are due on 01/09/2004 and preferred bidder is expected to be announced in 12/2004. Contract award is foreseen for first semester of 2005.

Commentaires

Urban Transport.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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