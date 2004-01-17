PLK Framework Loan

Signature(s)
Fiche récapitulative
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
74 Targowa St
03-734 Warsaw
Poland
Contact Point: Mr. G.Jagielski
The project will consist of a number of sub-projects selected for EU grant financing in the period 2004 – 2006. The individual sub-projects will be appraised individually in co-operation with the Commission.
The purpose of the project is to improve the main railway lines in Poland. Most of the project components are located along core rail routes within TEN corridors and constitute necessary upgrading and rehabilitation of priority lines.
The project will be co-financed by EU grants and all sub-projects will be required to follow EU environmental legislation. The specific environmental situation of each sub-project, including procedures followed and mitigation measures required, will be verified during the detailed appraisal of each of the sub-projects.
The sub-project components, which will be co-financed by EU grants, will have to follow EU procurement rules as appropriate. To be further examined at the time of detailed appraisal before final approval.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.