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NAMIBIA - OLD MUTUAL MIDINA FUND

Signature(s)

Montant
4 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Namibie : 4 000 000 €
Lignes de crédit : 4 000 000 €
Date(s) de signature
10/03/2006 : 4 000 000 €
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Namibie : La BEI prête 4 millions d’EUR à Midina pour le développement d’infrastructures

Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2005
Statut
Référence
Signé | 10/03/2006
20040060
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Old Mutual MIDINA Fund

Old Mutual Asset Managers (OMAM), PO Box 25549, Windhoek Namibia.

  • Tel. +264 61 299 3527
  • Fax +264 61 299 3528
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 4 million equivalent
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Provision of medium and long-term debt finance for infrastructure development projects in Namibia, alongside the Old Mutual MIDINA Fund.

Eligible Final Beneficiaries are local authorities and state-owned enterprises or private companies cooperating with the public sector for the provision of public sector services.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All projects to be financed from the Bank’s loan must comply with Namibian environmental legislation and the Bank will ensure that the environmental impact assessment and mitigating measures are acceptable for each project it finances.

OMAM will ensure that equipment, works and services to be financed from the Bank’s loan will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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