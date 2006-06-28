RED ELECTRICA DE ESPANA V (TEN)

Fiche récapitulative
The project forms part of the promoter’s multi-annual rolling capital investment program in the high-voltage (HV) power network (400 kV down to 132 kV) of Spain, comprising multiple schemes including investment earmarked as energy TEN, which will be implemented over a three-year period (2006-2008). The schemes are geographically dispersed over the country.
The project aims at extending and reinforcing the national transmission system based on the 2002-2011 Spanish national energy plan and its revision published in 2005. It will increase capacity to meet electricity demand growth, and improve the quality and reliability of electricity supply to consumers located mostly in the objective 1 and objective 2 regions.
The project schemes consist of components such as substations, overhead lines and underground cables. Thus, a part of the project elements may fall by virtue of their technical characteristics (voltage level, length of power line etc.) either under Annex I or Annex II of the EIA-Directive (97/11/EC). It is expected that the environmental impact of the project is mainly visual and that the limits on electromagnetic fields set by national legislation (and in line with EU recommendations) will be respected. The Bank has assessed the promoter’s environmental procedures recently and found them to be adequate. However, during appraisal the current procedures, including results for any scheme requiring a formal EIA, and mitigating measures to be applied will be reviewed. This will include the potential effect on nature conservation sites.
The promoter follows EU public procurement procedures in line with the Utilities Directive 93/38/EEC pending transposition of 2004/17/EC into national law.
Electricity
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.