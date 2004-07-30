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REFAP EXPANSION AND UPGRADING

Signature(s)

Montant
54 034 320,78 €
Pays
Secteur(s)
Brésil : 54 034 320,78 €
Industrie : 54 034 320,78 €
Date(s) de signature
5/04/2005 : 54 034 320,78 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 juillet 2004
Statut
Référence
Signé | 05/04/2005
20030576
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Refinaria Alberto Pasqualini expansion and upgrading project
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP). REFAP is owned by Petroleos Brasileiro S.A. and Repsol YPF Brasil S.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 70 m (approx EUR 58 m).
USD 150 m (approx EUR 125 m).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Technical and environmental upgrading of a refinery located in the State of Rio Grande do Sul.

The objective is to increase the production, improve the quality of fuels and reduce the emissions to air from the refinery.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A formal environmental impact study was required by the Brazilian regulation. As outcome the environmental and construction permits were granted.

The procurement programme is completed due to the advanced implementation status. The procurement procedures applied seem to have followed usual practices in the sector and appear acceptable to the Bank for a private sector operation. This will be verified during appraisal.

Commentaires

Oil and Gas.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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