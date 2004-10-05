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SOYUZ-GUYANE

Signature(s)

Montant
121 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 121 000 000 €
Transports : 121 000 000 €
Date(s) de signature
21/03/2005 : 121 000 000 €
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121 millions d’EUR pour le projet Soyouz d’Arianespace

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 21/03/2005
20030557
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Soyuz Guyane
Arianespace SA.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 121m.
EUR 344m at 2002 economic conditions.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new launch pad at the Guyane Space Centre and adaptation of the Soyuz launcher, within the framework of the Soyuz at the CSG programme of the European Space Agency.

With the Soyuz launcher, Arianespace is expected to improve its launchers’ range, optimise Ariane 5 capacity and strengthen its position in the market. The project is relevant to a number of EU Policy areas, in particular EU Space Policy, the EU Growth Initiative and the Lisbon strategy as well as the Policy on social and economic cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact of the project will be analysed in the context of a full Environment Impact Assessment (EIA) but due to its nature, size and location the Project is not expected to have a significant negative impact on the environment.

Procurement procedures are in line with applicable legislation and EU directives and therefore acceptable to the Bank.

Commentaires

Aerospace.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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