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SECOND PANAMA CANAL BRIDGE

Signature(s)

Montant
40 812 995 €
Pays
Secteur(s)
Panama : 40 812 995 €
Transports : 40 812 995 €
Date(s) de signature
29/03/2004 : 40 812 995 €
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50 mio de USD pour la construction d'un deuxième pont sur le Canal de Panama

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2004
Statut
Référence
Signé | 29/03/2004
20030510
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Second Panama Canal Bridge
The Ministry of Public Works, Panama.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 50 million (approx EUR 43 million).
USD 242 million (approx EUR 201 million).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a second bridge over the Panama Canal and connecting motorway infrastructure in Panama City.

To open up a new transport corridor providing the required extra capacity to cross the Canal and reduce transit traffic in Panama City, thus improving travel time for commuters and freight traffic.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact study has been carried out and has been approved by the responsible authority (the Autoridad Nacional del Ambiente), including comments and improvements resulting from a public hearing with the local communities.

Both the civil work constructor and the consultant to supervise the bridge works have been selected through an open international tender process.

Commentaires

Infrastructure.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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