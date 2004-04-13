Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TALKHA & EL KURIEMAT POWER PLANTS

Signature(s)

Montant
160 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 160 000 000 €
Énergie : 160 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2004 : 160 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
13 avril 2004
Statut
Référence
Signé | 17/12/2004
20030480
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Talkha and El-Kuriemat Power Plants
The Egyptian Electricity Holding Company.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150m.
Estimated at some EUR 470m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of two new 750MWe natural gas-fired combined-cycle power generation modules at Talkha power station in the Nile delta (Damietta branch) and at El-Kuriemat power station on the Nile 90 km south of Cairo.

To meet growing electricity demand at a competitive cost using modern energy efficient technology with a relatively low environmental impact. The project underscores the Bank’s support to the Egyptian Government’s policy of developing its energy production and expanding its basic energy infrastructure needed for the economic development of the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental Impact Assessment procedures will be carried out in accordance with Egyptian law, which, given the technical characteristics of the project, requires a full EIA with formal public consultation, in line with the requirements for this type of project within the EU. The use of natural gas as a main fuel, combined with low-emission combustion technology, is expected to result in a relatively low level of atmospheric pollution.

The project will be tendered in individual lots. using international competitive bidding procedures, as is the case for the earlier projects being financed by the Bank.

Commentaires

Electricity.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes