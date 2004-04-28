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WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG SAARLAND

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 100 000 000 €
Éducation : 50 000 000 €
Santé : 50 000 000 €
Date(s) de signature
13/07/2004 : 50 000 000 €
13/07/2004 : 50 000 000 €
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Communiqués associés
100 millions d’EUR à l’appui des sciences et de la recherche en Sarre, Allemagne

Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2004
Statut
Référence
Signé | 13/07/2004
20030444
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wissenschaft und Forschung Saarland
Saarland.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100m.
Up to EUR 205m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The investment comprise several schemes in support of the research and health sectors in the Saarland, in particular new research facilities in the domains of bio-informatics, human genetic and human and molecular biology, as well as libraries and the extension of university clinic facilities.

The proposed operation will help to improve the health and educational infrastructure in Saarland and to strengthen the technological fields of its universities, particularly in the field of biotechnology.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry.

Commentaires

Research and development in human science.

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100 millions d’EUR à l’appui des sciences et de la recherche en Sarre, Allemagne

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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