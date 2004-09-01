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TER CHAMPAGNE ARDENNE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
1/09/2004 : 50 000 000 €
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Communiqués associés
50 mio d’EUR à la Région Champagne-Ardenne pour la modernisation ferroviaire

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 01/09/2004
20030286
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Champagne-Ardenne Regional Express Transport
Champagne-Ardenne Region (as the authority responsible for organising regional transport) and SNCF (for the supply and operation of rolling stock).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million.
EUR 108 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to part of the railways segment of the contractual plan between the State and the Champagne-Ardenne Region for the period 2000-2006 and centres on the purchase of rolling stock to be deployed on the regional network.

Purchase of 25 high-capacity motor-coach trains for regional rail transport in Champagne-Ardenne.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The purchase of new rolling stock to replace antiquated stock will help to increase the attractiveness of rail in comparison with road travel. Reduced travel by private car will limit pollution caused by such transport (local atmospheric pollution and noise).

The international call for tenders concerning the rolling stock was published in the OJEC of 26/6/2000. It resulted in a contract between SNCF and ANF Industrie (Bombardier Group) in 2001 for up to 500 units in total.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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