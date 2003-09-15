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STT - METRO LEGER DE TUNIS II

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 45 000 000 €
Transports : 45 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2003 : 45 000 000 €
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45 mio d'EUR pour l'extension et la modernisation du réseau de métro léger du Grand Tunis

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2003
Statut
Référence
Signé | 18/12/2003
20030188
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STT- MÉTRO LÉGER DE TUNIS II (Urban transport in Greater Tunis)
Société de Transport de Tunis (STT)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 60 million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate (2000-2007).
Approximately EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the upgrading and extension of the light metro network in the Tunisian capital. It comprises the extension of Line No. 4 to La Manouba campus, expansion of the capacity of the central section, renewal of infrastructure on the TGM (Tunis-Goulette-La Marsa) line and purchase of rolling stock.

The proposed investments are scheduled under Tunisia's Tenth National Economic and Social Development Plan (2002-2006). Large-scale urban expansion in the areas covered by the project is generating constantly increasing transport needs. The project will significantly improve the population's access to public transport as well as traffic conditions in the areas concerned, whilst safeguarding the environment. Upgrading the urban transport system is a key element in sustaining the country's development. By helping to improve the population's quality of life, the project is in line with goals set under the Bank's FEMIP facility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Tunisian National Environmental Protection Agency (ANPE) will ratify the conclusions of the environmental impact studies or, if necessary, prescribe the mitigatory/remedial measures to be carried out. An EIA will be conducted for the project. On the basis of available information and subject to the findings of the environmental impact studies, yet to be finalised, the project is expected to have a moderate environmental impact during the construction phase. Lasting impacts would be negligible and, overall, the project is likely to have a beneficial effect on regional development and the quality of the urban environment.

The contracts for the project's various components will be put out to international tender with publication in the OJEC.

Commentaires

Urban transport.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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