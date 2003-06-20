Celanese Oberhausen

Fiche récapitulative
The project concerns the construction of a new synthesis gas (carbon monoxide/hydrogen) plant, a main raw material for the production of a large number of chemicals. The project is located at one of Celanese’s largest production sites in Europe, the “Werk Ruhrchemie” in Oberhausen, North Rhine-Westphalia.
The project includes the demolition of the old plant. The new state-of-the-art plant will improve cost and reliability of supply for the downstream production of chemicals and will result in environmental benefits. The syngas and the hydrogen produced in the project will be used as raw material for oxo-products and specialties, chemical intermediates for the production of plasticisers, amines and carbon acids at the site in Oberhausen.
As a modification of an existing integrated chemical plant, the project falls under Annex II of EU directive EC/97/11. Local authorities have requested a full Environmental Impact Assessment (EIA), in compliance with existing national legislation. The project, by replacing an old plant with a new state-of-the-art one will result in significant environmental benefits: i.e. improved energy efficiency, lower air emission (particularly CO2) and lower water emissions.
The promoter’s procurement procedures consist in, essentially, international enquiry amongst a group of pre-qualified suppliers and civil works awarded through national tendering. These procedures are standard for the industry and in the interest of the project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.