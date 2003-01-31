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AVERROES FINANCE

Signature(s)

Montant
3 500 000 €
Secteur(s)
Services : 3 500 000 €
Date(s) de signature
24/04/2003 : 3 500 000 €
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Lancement de Averroès Finance, fonds de capital investissement pour la région Méditerranée

Fiche récapitulative

Date de publication
10 septembre 2003
Statut
Référence
Signé | 24/04/2003
20030131
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Averroès Finance
CDC-PME (Caisse des Dépôts et Consignations Group), PROPARCO (Agence Française de Développement Group), the EIB and Caisse d’Epargne de Provence-Alpes-Corse (CEPAC).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 3.5 million
EUR 26.5 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Averroès Finance is a "fund of funds" designed to invest capital in investment funds dedicated to taking participations in small and medium-sized companies in the Maghreb countries and the Middle-East

(i) leveraging the Bank's action to strengthen companies' equity in the Mediterranean Partner Countries. (ii) promoting the growth of investment capital activity in the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

When selecting its investments, Averroès Finance's management will ensure that the funds in which it invests apply environmental rules in keeping with those of the Bank.

Not applicable.

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Lancement de Averroès Finance, fonds de capital investissement pour la région Méditerranée

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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