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ROYAL LONDON AND BARTS HOSPITALS PPP

Signature(s)

Montant
358 989 086,73 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 358 989 086,73 €
Santé : 358 989 086,73 €
Date(s) de signature
20/04/2006 : 358 989 086,73 €
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Communiqués associés
Prêt de la BEI en faveur du Royal London Hospital et du Barts Hospital

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2003
Statut
Référence
Signé | 20/04/2006
20030038
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Royal London and Barts Hospitals PPP project
Barts and The London National Health Service Trust (the “Trust”)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 250 million (EUR 356 million)
Approximately GBP 735 million capital cost (EUR 1 047 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project comprises the reconfiguration and modernisation of the Royal London Hospital, Whitechapel and St Bartholomew’s Hospital, Smithfield. It includes new building, refurbishment of existing buildings and equipment provision.

The Project is a key component of a ten year Government plan to modernise health services in East London and the City. The investment will enhance significantly the operational effectiveness of the hospital by eliminating unsuitable and poor quality estate. The provision of both general and specialist acute hospital services will be improved. The redevelopment will also support the hospital’s research and teaching functions. The Project will contribute to the regeneration of East London as a whole, and Tower Hamlets in particular.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will significantly enhance the built environment within which staff work and patients receive care. Located in an urban area, the new buildings will substitute for obsolete existing ones dedicated to the same activity. During appraisal, the Bank will verify whether the development is covered by EU Directive 97/11/EC.

The project was advertised in the Official Journal in February 2002, and the selection of the preferred partner is on-going.

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Prêt de la BEI en faveur du Royal London Hospital et du Barts Hospital

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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