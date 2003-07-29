Bel Ombre Hotel

Fiche récapitulative
Pristine Resorts Ltd
Chantecler H.Q.
Gentilly, Moka
MAURITIUS
In the context of the redevelopment of portion of an extensive sugar estate into an Integrated Resort Scheme the project involves the construction and operation of a resort hotel comprising 158 keys. The project will be established in the southern part of Mauritius, one of the least developed but most unspoiled parts of the country.
As third largest foreign exchange earner, tourism has become a key sector for the economic development of Mauritius, a country which is endowed with only few other natural resources. Through its high standards and variety of unique features the project aims to enhance Mauritius as a destination for high quality, sustainable tourism.
The Developer is committed to meet all local regulations and the international hospitality industry standards for a sustainable tourism development. An EIA has been prepared and presented to the relevant authority for approval.
Procedures in line with the Bank's guidelines.
Tourism
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.