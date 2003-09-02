Schweighofer Sawmill Sebes

Fiche récapitulative
The project concerns the construction of a sawmill at Sebes in Transylvania’s Alba Iulia District, Romania. It will be a large modern sawmill for processing softwood with an annual saw log capacity of 800,000 m³ round wood with a production of 470,000 m³ of sawn timber mainly for building purposes.
The project represents a significant private industry investment, supporting Romania’s transformation process. It would have a strong impact on the transfer of new technology (computer based production) and management know-how in the country and support an economically weaker rural area of Romania.
An environmental permit has been delivered by the Romanian authorities. The Bank has been instrumental in inciting the promoter to equip the plant with the latest electrostatic filter to be applied on the exhaustion gases of the boiler house.
Romanian forest management practices, regulations and standards are recognized to be of a good level. Forest exploitation is done following a sustainable forest management plan, clear-cuts are forbidden in areas of more than three hectares and replanting obligations are included in the cutting permits.
Location of the mill has been selected in function of the user of waste wood (rejected wood, sawdust, chippings and shavings) enhancing the complete use of a renewable resource that is completed by the use of small wood (thinnings) allowed by new technology. The project will have a negligible impact on the environment.
The procurement follows the usual patterns employed by private promoters. Offers are required from several contractors and the choice is made according to criteria, such as quality, prize and delays. These procurement procedures are in the interest of the project and acceptable to the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.