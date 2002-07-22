AES Sonel, Electricity Supply

Fiche récapitulative
AES Sonel
Avenue de Gaulle
PO Box 4077 Douala
Tel +237 342.5444
Following the conclusion of the concession agreements in July 2001 and the subsequent privatisation, AES Sonel undertook immediate measures to expand the generation capacity, with the addition of 128MW in generation capacity.
AES Sonel is now seeking long-term finance for its 5 years capital expenditure programme. Major components of this programme include: (i) rehabilitation of thermal and hydro-generation facilities; (ii) erection and upgrading of transmission lines and HV stations; and (iii) upgrading and extension of distribution facilities.
Cameroon, has a population of approx 16.4m and covers an area of 475,000Km2. AES-Sonel is the national electricity utility and has an installed generation capacity of ~933MW, of which 77% is hydroelectric. Due to underinvestment and lack of maintenance in the system prior to AES SONEL's privatisation the system reliability, safety and access to electricity have all been poor, while demand continues to grow.
The objective of the project is to improve the utility's quality of service, to improve the system reliability, increase the electrification in the country and reduce commercial and technical losses.
The improvement of electricity supply will also help in stimulating economic growth in the country.
The Bank will verify during appraisal that appropriate environmental procedures will be followed and that adequate public consultation and appropriate mitigating measures will be implemented.
The components for finance by the Bank to be tendered internationally in line with the Bank’s rules, including publication in the OJEU. This will be verified during appraisal.
Infrastructure
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.