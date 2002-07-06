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ENDESA ITALIA - GENERAZIONE NORD

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2003 : 250 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2003
Statut
Référence
Signé | 31/07/2003
20020706
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Endesa Italia – Generazione Nord
Endesa Italia SpA, a newly created joint-venture that acquired some 5.7 GWe of electricity generating capacity from ENEL as part of the process of sector de-regulation in Italy.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250 million
About EUR 800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for the upgrade to CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) and conversion to natural gas operation of two large oil-fired plants each of about 1 250 MWe capacity.

To improve the energy efficiency of generating capacity and to reduce specific atmospheric emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Project investments are designed to improve energy production efficiency and hence to reduce energy losses and atmospheric emissions. Efficiency improvements are substantial for CCGT conversions since energy efficiency will increase from a present 35% to over 50%. Following EU Directives and national legislation, national authorities issued authorisations for the upgrade of these two plants within the scope of existing permits taking also into account the reduction of specific atmospheric emissions.

The promoter’s procurement procedures comply with the relevant EU legislation, in particular with Directive 93/38/EEC.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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