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ST PETERSBURG FLOOD BARRIER PROJECT

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Russie : 40 000 000 €
Eau, assainissement : 40 000 000 €
Date(s) de signature
3/05/2005 : 40 000 000 €
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EUR 40 million for the Flood Protection Barrier in St Petersburg

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juillet 2003
Statut
Référence
Signé | 03/05/2005
20020597
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
St. Petersburg Flood Protection Barrier Project
The Russian Federation
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
In the order of EUR 40 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Completion of the construction of a Flood Protection Barrier across Neva Bay.

Reducing the risk of flooding to the Municipal area of St. Petersburg.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The main environmental objective of the project is to ensure that there will be no further significant risk of human and economic losses from flooding in the City. An Environmental Impact Assessment (EIA) has been carried out. The completion and operation of the Barrier are designed to meet relevant Russian and EU environmental, health and safety standards.

Contracts financed by the EIB will be subject to international competitive bidding.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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