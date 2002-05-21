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N31 MOTORWAY - PPP

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 25 000 000 €
Transports : 25 000 000 €
Date(s) de signature
26/10/2004 : 25 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2003
Statut
Référence
Signé | 26/10/2004
20020521
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
N31 Motorway - PPP
The State of the Netherlands through the Ministry of Transport, Public Works and Water Management
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to a maximum of EUR 75 million
EUR 160 million (provisional estimate)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Upgrading of 13 km of an existing trunk road from single to dual two-lane carriageway and the maintenance of a total of 25 km of road for a period of 15 years.

To improve access of a number of municipalities in the northern Netherlands to both the Trans-European Network (TEN) and the provincial capital Leeuwarden.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A detailed assessment (Trajectnota/MER Rijksweg 31-Leeuwarden/Drachten) as part of an EIA has been made in line with Dutch law which follows EU legislation. Final approval was received in May 1998 (Tracébesluit Rijksweg 31-Leeuwarden/Drachten) by the Ministry of Transport, Public Works and Water Management. Negative impacts are limited whereas positive impacts are important.

To be done in compliance with the EU’s Works Directive (93/37/EEC as amended by 97/52/EC) as well as the Dutch Law.

Commentaires

Roads.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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