SCHOTT DISPLAYGLAS JENA

Fiche récapitulative
This project concerns the construction and the operation of a float glass production line on the site of an existing plant, including R&D costs related to this innovative project.
Thuringia is one of Germany’s Eastern Länder, which are covered by Objective 1 for allocations from the EU Structural Funds. The project will result in the creation of some 70 direct jobs. EIB financing of the project is eligible under Article 267 points a) (regional development) and c) (international competitiveness of the European industry) of the EU Treaty. Furthermore, the project contributes to the Innovation 2000 Initiative (i2i) as launched by the EIB following the the European Council meeting in Lisbon.
Glass furnaces are normally included in Annex II of EU Directive 97/11, which requires a formal Environmental Impact Assessment (EIA). However, the capacity of this one is limited and it will be built in an existing plant. The competent Authorities (Thüringer Landesverwaltungsamt) have decided that an EIA was not required and this decision has been made public and justified.
The promoter is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, usual in this industry, would be in the best interest of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Manufacture of glass and special glass.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.