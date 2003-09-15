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STEG GAZ

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 55 000 000 €
Énergie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2003 : 55 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
15 septembre 2003
Statut
Référence
Signé | 10/11/2003
20020489
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STEG GAZ
Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate (2002-2007).
Approximately EUR 115 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The planned investment focuses mainly on: i) exploiting the LPG associated with gas production in fields in the south of the country (upgrading of the Gabès LPG plant, construction of a compressor station in Gabès); ii) increasing the capacity, flexibility and security of the gas transmission network ( rehabilitation of the El Borma-Gabès gas line, construction of feeder and grid gas lines); iii) extending public gas distribution in the areas covered by the main gas transmission network; and (iv) upgrading metering stations and installing a SCADA system for the gas transmission and distribution networks.

The project forms part of the Tenth National Plan (2002-2006). It is included in the Tunisian Government’s priority programme to rehabilitate and upgrade its gas supply, transmission and distribution network, and to improve its safety and management. By contributing to the development of energy supply in Tunisia, particularly in the private sector, the project accords with the goals set under the Bank's FEMIP facility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An evaluation of the project's environmental impact is required by Tunisian law (Decree 91-362), largely inspired by European Directive 97/11/EEC). Environmental impact studies, mitigating measures and their approval by the National Environment Agency (ANPE) are to be submitted to the Bank.

The contracts for the project's various components will be put out to international tender with publication in the OJEC.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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