Hamburg Abwasser II

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project comprises a large number of single schemes to improve Hamburg’s wastewater services, through reconstruction and upgrading of old system components. The project involves the modernisation of the wastewater treatment system of the city-state of Hamburg.
Like the first Hamburg Abwasser Project, the second aims at the reduction of environmental disturbances for Hamburg’s residents and the urban infrastructure system by adopting a proactive approach in network reconstruction and rehabilitation in line with the continuously up-dated 20-year rehabilitation programme. The project concerns a large number of smaller investments in different sewer catchment areas within the area of responsibility of HSE and in its treatment works.
At the time of appraisal of the Hamburg I project, canalisation works underwent Annex II of the EU Directive 85/337/EEC. Since 1999 the EIA Directive was amended by 97/11/EEC, which does not list sewers any more under Annex II. Thus no legal obligation exists for most project components of this Hamburg II project to be evaluated against environmental impacts. However, the HSE approach as far as environmental impacts are concerned will be examined during appraisal. The promoter’s procurement procedures will be examined during appraisal.
In respect of procurement for public works, European Union Directives.
Environment
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.