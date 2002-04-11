BUDAPEST-METRO LINE 4 (M4) CONSTR.-AFI

Signature(s)
Fiche récapitulative
Municipality of Budapest
Office of the Mayor
Attn. Mr. Attila PÓCS
Counsellor, Head of Project Implementation Unit
Városház u. 9 - 11
H-1364 Budapest
POB. 1
Tel. +361 327 1066
Financing of
(i) two construction sections and
(ii) purchase of train sets for a new Metro Line 4 (M4) in Budapest.
To improve the urban transport network of Budapest by providing the first metro crossing of the Danube between South Buda and the Pest side of the city, thereby relieving pressure on the road bridges and the tram crossings.
Under Hungarian environmental law a Preliminary Environmental Impact Study must be submitted to the Environmental Protection Authority who decide if a detailed EIA is required. Particular care is being given to considering the project's potential effect on a thermal spring used for medical and tourist purposes, noise impacts and alignment. Detailed studies investigating these potential impacts have been submitted and a decision by the appropriate authorities is expected by the end of 2002.
The principal supply and construction contracts will be let by open or restricted procedures with prior publication in the OJEC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.