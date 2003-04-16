Reykjavik Main Drainage II

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Fiche récapitulative
Extension of wastewater infrastructure in Reykjavik (sewage and storm water collection sewers, sedimentation ponds for storm water, pumping stations and screening plants). It concerns the second phase of a long-term wastewater investment programme in the City of Reykjavik.
The purpose of the project is to improve wastewater collection and stormwater protection services for some 150 000 residents living in the Reykjavik area. Its implementation will contribute towards improving the living conditions of the benefiting population.
The Urban Wastewater (91/271) and the EIA Directives (85/337) were endorsed by Iceland in March 1994. The project should be in line with the requirements of the EU directive 91/271 for less sensitive receiving waters, allowing for further process upgrading and plant extensions, if deemed necessary. A monitoring programme was established during implementation of the first phase of this project in order to check the impact of effluent discharges on the marine environment.
In accordance with EU procurement directives.
Environment and quality of life.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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