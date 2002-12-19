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MUNICIPAL WATER

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 25 000 000 €
Eau, assainissement : 25 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2004 : 25 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 décembre 2002
Statut
Référence
Signé | 11/06/2004
20020361
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Emergency Water Rehabilitation Project
Cities of Belgrade, Novi Sad, Nis and Kragujevac
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 40 million
About EUR 80 million
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project would concern priority measures in the water supply and wastewater sector of the four major cities of Serbia.

The selected investments will contribute to reducing potable water losses and to improving the waste water collection in the cities, thus preparing a sound waste water treatment in line with EU criteria in a next stage.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact of the project will be highly beneficial for the urban environment. Adherence to national Environmental Impact Assessment Procedures (EIA) will be required.

EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.

Commentaires

Water supply and wastewater treatment

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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