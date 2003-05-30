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MUNICIPAL WATER INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
29 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 29 000 000 €
Eau, assainissement : 29 000 000 €
Date(s) de signature
19/03/2004 : 29 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mai 2003
Statut
Référence
Signé | 19/03/2004
20020343
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Municipal Water Infrastructure II
Romania, acting through the Ministry of Public Finance.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 29 million
EUR 120.6 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The upgrading of the water supply and wastewater infrastructure for the towns of Buzau, Piatra Neamt and Satu Mare.

The project will accelerate Romania’s compliance with EU environmental standards, improve consumer and environmental services, reduce public health risks through reduced pollution and improve management of natural resources. The project will assist in developing institutional capacity in the environmental services sector. The Bank loan will complement grant money from the European Commission.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has an overall positive environmental impact. An Environmental Impact Assessment report including required public consultation has been prepared for all ISPA projects and reviewed by the European Commission, who gave their full consent.

Tendering procedures will follow the principles of the respective EU procurement directives, including, where required, publication in the EU Official Journal. Tender evaluation procedures will be closely monitored by the EC Delegation in Bucharest

Commentaires

Environment – water and wastewater treatment

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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