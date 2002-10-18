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DFCC GL

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sri Lanka : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2002 : 40 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
18 octobre 2002
Statut
Référence
Signé | 23/12/2002
20020254
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DFCC Global Loan
The Government of Sri Lanka, the borrower, will on-lend the facility to Development Finance Corporation of Ceylon Bank, the financial intermediary.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 40 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed line of credit would assist the development of small and medium scale investments. Special focus will be given to export oriented activities and productivity improvement investments.

The loan should contribute to the on-going diversification of Sri Lanka's economic base. Priority in allocations will be given to investments undertaken by EU subsidiaries or joint ventures or containing other forms of EU interest (transfer of technology, supply of goods and services, etc).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All allocations to comply with Sri Lankan environmental standards and practices and, where appropriate, benchmarked against those of the EU.

Contracts to be awarded on the basis of international tender if applicable.

Commentaires

Industry (including agro-industry) and related services, infrastructure, tourism, energy, information technologies and telecommunications.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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