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AIR FRANCE RENOUV. DE LA FLOTTE II

Signature(s)

Montant
100 050 025,01 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 050 025,01 €
Transports : 100 050 025,01 €
Date(s) de signature
22/12/2003 : 100 050 025,01 €
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200 millions d’EUR pour le secteur aéronautique français

Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2003
Statut
Référence
Signé | 22/12/2003
20020253
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Prêt Air France – Renouvellement de la flotte II
Société Air France SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 110 million
Around EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Part-financing of the acquisition of new aircraft as part of modernisation of the group's medium-haul fleet.

The project will help to improve links within the European Union, as well as between the European Union and Mediterranean countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The new aircraft comply with all current environmental standards, produce fewer gas emissions and are quieter than the aircraft that they will replace.

Orders have been placed in line with standard procedures in the sector.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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