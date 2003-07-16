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RAIFFEISEN BANK HUNGARY GL III

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
30/04/2004 : 50 000 000 €
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Plus de 650 mio d'EUR de prêts accordés en Hongrie

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2003
Statut
Référence
Signé | 30/04/2004
20020185
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Raiffeisen Bank Hungary Global Loan III

Raiffeisen Bank Rt.
Akadémia u.6
H-1054 Budapest
Contact person:Mr. István VASS
Senior Manager
Tel. +36 1 484 4546

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
Minimum EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small- and medium-scale projects in the field of energy and energy savings, environmental protection, infrastructure (including municipal, health and education, urban renewal and social housing, if integrated in well-defined urban rehabilitation schemes), industry, services (including creative and cultural services) and tourism in Hungary.

The global loan would contribute to the development of term finance in Hungary. Through the financial intermediary, the global loan would provide long-term funding for eligible projects promoted notably by small and medium sized enterprises (SMEs) or local municipalities/ authorities/ associations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

Commentaires

Financial.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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