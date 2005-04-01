BARROW OFFSHORE WINDPOWER

Signature(s)
Fiche récapitulative
DONG A/S
Agern Allé 24-26
DK-2970 Hørsholm
Contact: Mr Torben Bagger
The project comprises the construction of a 90 MW offshore wind farm in the East Irish Sea near Barrow-in-Furness. The wind farm is expected to produce 305 GWh annually, which is equivalent to supplying more than 65,000 households with renewable energy.
The project aims at providing renewable energy to the public network. It forms an important part of the UK Government’s attempt to increase the share of UK electricity generation from renewable sources to 10% by 2010 with the aim of combating climate change.
The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC). Planning permission was granted to the project on the basis of the EIA carried out by Warwick Energy in May 2002. Environmental issues in addition to the EIA are being surveyed both before construction, under construction and post-completion. The results will be reported annually to the authorities. The monitoring system also ensures that the project complies with the EU Nature Protection Directives and does not have a significant negative effect on any site of nature conservation importance, including Natura 2000 listed sites. The promoter will be required to provide copies of the non-technical summaries of the EIA and to implement any recommended mitigating measures to the satisfaction of the Bank.
The project will be implemented under a fixed lump sum EPC contract that was tendered after advertising in the OJEC in 2004. The promoters have confirmed that the procurement procedures followed comply with the requirements of EU directive 93/38.
Environment and Climate Change.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.