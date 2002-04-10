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ROADS III (ISPA)

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2002 : 75 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2002
Statut
Référence
Signé | 16/12/2002
20020166
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Roads III (ISPA) Project
Ministry of Transport & Water Management and the Road Management and Coordinating Directorate /UKIG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 60 million
In the order of EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of investment schemes in the roads sector with the aim to achieve 11.5ton load bearing capacity; the retained investment schemes are also eligible for EU grant financing (ISPA)

The loan proceeds will contribute to the rehabilitation and modernization of individual investment schemes and lead to a reduction of vehicle operating and maintenance costs. Retained schemes will be implemented to achieve compliance with current EU levels so that the project assists Hungary in its EU accession efforts.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank in close co-operation with ISPA will require the promoters to ensure compliance of the individual investment schemes with relevant national and EU Directives.

The related works contracts will be awarded by open international tendering as per the standard requirements of the Bank and ISPA.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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